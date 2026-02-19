Путин пообещал Мадагаскару помощь после гибели более 40 человек от циклона «Гезани»

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Мадагаскара Микаэлем Рандрианирины выразил соболезнования в связи с последствиями разрушительных циклонов, обрушившихся на островное государство.

«Господин президент, начать нашу встречу хотел бы со слов соболезнования в связи с двумя циклонами, в результате которых пострадало свыше 270 тысяч человек, более 40 человек погибло», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Российский лидер также проинформировал мадагаскарского коллегу о том, что Москва предпринимает необходимые шаги для оказания гуманитарной помощи пострадавшему региону. Детали возможных поставок пока не раскрываются.

Тропический циклон «Гезани», сформировавшийся 4 февраля 2026 года у побережья Мадагаскара и достигший 3-й категории опасности, обрушился на район Тоамасины с ветром до 185 км/ч и давлением 953 гПа, вызвав катастрофические последствия. Шторм унёс жизни не менее 40 человек, ранил 427, привёл к разрушению или повреждению более 70 тысяч домов и затронул свыше 269 тысяч жителей, а также нанёс серьёзный урон соседнему региону Ацинанана.

Напомним, ранее в Москве стартовали переговоры лидера РФ Владимира Путина с президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной. Открывая встречу, Путин подчеркнул важность отношений двух стран, отметив, что Мадагаскар сегодня является одним из ключевых партнёров России на Африканском континенте.