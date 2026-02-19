Россиянам объяснили, как взыскать компенсацию с клиники за врачебную ошибку

Взыскать компенсацию с медучреждения за ошибку или некачественное лечение реально, но путь этот непростой. Юрист Алексей Князев рассказал РИАМО, с чего начать и как не упустить важное.

Сначала соберите всё: выписки, анализы, снимки, полную медкарту. По словам специалиста, каждый документ, подтверждающий состояние до и после вмешательства, имеет критическое значение. Затем подайте в клинику письменную претензию с требованием компенсации и зафиксируйте факт её получения.

Часто не обойтись без независимой экспертизы: она докажет связь между действиями врачей и нанесённым вредом. Если клиника не идёт навстречу, остаётся суд. В иске указывают и материальный ущерб, и моральный вред.

«Успех дела во многом зависит от квалификации юриста, специализирующегося на медицинских спорах», — предупреждает эксперт. И главное — не тяните: сроки исковой давности никто не отменял.

