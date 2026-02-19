На Филиппинах зафиксировали извержение вулкана Канлаон. По данным Института вулканологии и сейсмологии страны, столб пепла поднялся на две тысячи метров над кратером. Само извержение продолжалось около двух минут.

На Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон — пепел поднялся на 2 км. Видео © Х / intelranger

В районе вулкана объявлен второй уровень тревоги. Власти ввели запрет на нахождение в радиусе четырёх километров от эпицентра. Специалисты продолжают мониторинг ситуации.

Ране вулкан Шивелуч на Камчатке произвёл мощный выброс пепла на высоту около 11,6 километров над уровнем моря. Выброс произошёл 8 февраля в 14:08 по камчатскому времени. Образовавшийся пепловый шлейф протянулся на 40 километров в западном и северо-западном направлении от вулкана.