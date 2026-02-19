Олимпиада в Милане
Двое поляков с мачете отрубили пальцы украинскому подростку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniy Medvedev

В польском Щецине двое местных жителей напали с мачете на 15-летнего гражданина Украины и отрубили ему пальцы. Об этом со ссылкой на местную полицию пишет РИА «Новости».

«Речь идёт о жестоком нападении двух подростков на 15-летнего гражданина Украины. Нападавшие использовали острый инструмент. По предварительной информации, речь идёт о мачете», — рассказал собеседник агентства.

Пострадавший госпитализирован с тяжёлыми травмами, в том числе с отрубленными двумя пальцами ноги. Задержаны двое поляков — 16 и 19 лет. Мотивы нападения пока не установлены. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

Сообщения о нападении поляков на беженцев с Украины появляются с печальной регулярностью. Десять дней назад стало известно, что в Польше задержаны четверо подозреваемых в нападении на двух украинских женщин в городе Прушков. По данным полиции, нападавшие использовали дубинку и слезоточивый газ, выкрикивая оскорбления и требуя, чтобы женщины уезжали на родину.

