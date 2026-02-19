Олимпиада в Милане
Регион
19 февраля, 14:18

Развёртывание Российской орбитальной станции начнётся в 2028 году

Обложка © Wikipedia / Kirill Borisenko

Развёртывание Российской орбитальной станции (РОС) запланировано на 2028 год. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на форуме партии «Единая Россия» «Есть результат».

По задумке, РОС станет ключевым элементом в освоении дальнего космоса, включая создание российской лунной базы. Мантуров назвал данный проект предметом национальной гордости.

«Она станет ключевой платформой для освоения дальнего космоса, включая создание российской лунной базы», — отметил он.

Российский космонавт Федяев угостил коллег по миссии Crew-12 борщом

Ранее стало известно, что российская частная космическая компания Space Energy планирует осуществить первый суборбитальный запуск своей ракеты-носителя сверхлёгкого класса Kamchatka-1 в третьем квартале 2026 года. Главная цель миссии — достижение линии Кармана, которая считается условной границей космоса и находится на высоте 100 километров над уровнем моря.

