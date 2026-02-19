В Москве из-за метели отменили 29 рейсов и отправили 8 на запасные аэродромы

Снежный циклон «Валли» внёс коррективы в расписание столичных аэропортов. По данным Росавиации, на фоне мощного снегопада, обрушившегося на Московский регион, отменено 29 рейсов на прилет и вылет.

«Отменено на прилёт и вылет 29 рейсов (в том числе семь рейсов иностранных авиакомпаний). По данным на 16:00 МСК, на время более двух часов были задержаны 25 рейсов», — информирует ведомство.

За два часа (с 14:00 до 16:00 мск) аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский сумели обслужить 78 рейсов: 36 — на вылет и 42 — на прилет. Всего с начала суток, 19 февраля, авиаузлы приняли и отправили 607 рейсов (320 — на вылет, 287 — на прилет).

Кроме того, восемь самолётов были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Пассажирам рекомендуется уточнять статус своих рейсов в справочных службах аэропортов и у авиаперевозчиков.