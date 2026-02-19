Итальянская партия поддержала решение пустить россиян на Паралимпиаду с флагом

«Олимпийские игры всегда были выдающимся событием, объединяющим спорт, диалог и дружбу между народами. Поэтому положительной является новость, что спортсмены из всех стран могут соревноваться на Паралимпийских играх под своими флагами», — говорится в сообщении партии.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта и будут распределены между двумя итальянскими городами — Миланом и Кортина-д’Ампеццо. Шесть россиян уже получили приглашение на соревнования. Это решение, очевидно, не понравилось Украине, поэтому страна собирается «частично бойкотировать» Паралимпиаду. Возможно, от этого всем будет только лучше, ведь на Играх украинскую сборную ругали за токсичность, а в итоге и вовсе изолировали на отшибе Олимпийской деревни.