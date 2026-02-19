В Минспорта назвали легендарным серебро ски-альпиниста Филиппова на Олимпиаде

Министерство спорта России в своём телеграм-канале назвало легендарной серебряную медаль, завоёванную ски-альпинистом Никитой Филипповым на Олимпийских играх в Италии. Спортсмен стал вторым в спринте, принеся российской сборной первую награду Игр 2026 года.

«Историческая медаль в ски-альпинизме! Никита Филиппов стал серебряным призером Олимпийских игр — 2026! Стать обладателем одной из первых олимпийских медалей в этой новой дисциплине — по-настоящему легендарно! Никита, мы тобой гордимся», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, россиянин Никита Филиппов завоевал серебро в ски-альпинизме на Олимпиаде в Милане. Это первые в истории Игры, где был представлен этот вид спорта. Золото взял испанец Ориол Кардона Колл, бронза — у француза Тибо Ансельме. Медаль также стала первой в копилке российских спортсменов на этих Играх.