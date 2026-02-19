Guardian узнала о планах США создать военную базу в Газе на 5000 солдат

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность создания крупной военной базы в секторе Газа. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на контрактные документы, оказавшиеся в распоряжении «Совета мира».

«Администрация Трампа планирует построить военную базу на пять тысяч человек в Газе, площадью более 350 акров», — пишет издание.

Согласно плану, американцы планируют построить объект, рассчитанный на размещение пяти тысяч военнослужащих. Площадь базы должна составить более 350 акров, что превышает 141 гектар. Предполагается, что база станет местом дислокации так называемых международных сил по стабилизации в секторе Газа. Официального подтверждения этой информации от США пока не поступало.