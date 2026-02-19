Путин напомнил судьям слова императора Александра III

«Я бы в этой связи тоже вспомнил ещё одного нашего монарха, императора Александра III, который как-то сказал: «Чего не сделаешь, из всего сделают высочайшее повеление». Но он сказал это с иронией, но, что точно хотелось бы в этой связи отметить, это то, что постановления пленума Верховного суда, так же впрочем, как и решения Конституционного суда должны иметь силу высочайшего повеления», — отметил российский лидер.