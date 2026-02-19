Путин напомнил судьям слова императора Александра III
Обложка © Life.ru
Решения Верховного и Конституционного суда должны иметь особый статус, подчёркивающий их значимость. На это обратил внимание президент России Владимир Путин во время совещания судей, процитировав императора Александра III.
«Я бы в этой связи тоже вспомнил ещё одного нашего монарха, императора Александра III, который как-то сказал: «Чего не сделаешь, из всего сделают высочайшее повеление». Но он сказал это с иронией, но, что точно хотелось бы в этой связи отметить, это то, что постановления пленума Верховного суда, так же впрочем, как и решения Конституционного суда должны иметь силу высочайшего повеления», — отметил российский лидер.
Путин добавил, что многое в стране зависит от решения судей высших инстанций, в частности внутриполитическая обстановка, экономическая ситуация, социальная составляющая, а также «самочувствие общества в целом».
Также на совещании Путин оценил перспективу замены судей искусственным интеллектом. По его словам, никакие технологии, при всём их бурном развитии, не смогут заменить человека в вопросе разрешения судебных дел. Президент обратил внимание и на то, что в России наблюдается нехватка судей. А глава Верховного суда Игорь Краснов в свою очередь заявил о сохранении курса на гуманизацию правосудия.
