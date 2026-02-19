Россиян предупредили о риске калового завала из-за поедания «золотых» блинов

Чрезмерное употребление пищевого золота 22–24 карата может привести к серьёзным проблемам с желудочно-кишечным трактом, предупредила врач-диетолог Марият Мухина. По её словам, добавка E175 получается из обычного золота, нагретого до высоких температур и раскатанного в тончайшие листы. Оно не переваривается и не всасывается организмом, а выводится механически.

«Важно понимать, что он выводится с калом, это фактически работа на туалет. Прямых метаболических путей вывода золота из организма, кроме механических, нет. Если оно застрянет где‑то в ворсинках кишечника, то будет там лежать очень долго...», — отметила доктор медицинских наук.

В больших количествах драгметалл может затруднять усвоение полезных веществ и вызывая запоры, микроразрывы или каловые завалы. Кроме того, в золоте могут присутствовать примеси тяжёлых металлов — никеля или палладия, способных спровоцировать аллергию и даже токсические реакции, подчеркнула собеседница «Абзаца».

Напомним, ранее в московском ресторане средиземноморской кухни в честь Масленицы появилось необычное блюдо — блины с камчатским крабом и пищевым золотом 23 карата. Блюдо подается в соусе из белого вина, сливок, тархуна и анчоусов, а дополнением к нему служат три вида икры: чёрная, красная и щучья. Стоимость праздничной позиции составляет 8,5 тысячи рублей.