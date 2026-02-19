«С ней любой обдолбанный»: Актёр «Движения вверх» устроил дебош на съёмках из-за Валентины

Актёр Кузьма Сапрыкин, известный по фильму «Движение вверх», оказался в центре скандала на съёмочной площадке в Минске из-за загадочной Валентины. Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошёл ещё летом, но участники группы решили предать его огласке только сейчас — по их словам, к артисту так и не применили никаких санкций.

Сапрыкин устроил скандал на съёмках в Минске. Видео © Telegram / Baza

Конфликт начался из-за опоздания Сапрыкина. Он не явился вовремя на съёмки, из-за чего необходимые сцены снять не удалось. Когда актёр всё же появился, он вёл себя агрессивно, грубо требовал включить его в кадр и кричал на коллег. Те, в свою очередь, обвиняли его в неадекватном состоянии и подозревали, что он мог находиться под воздействием веществ.

В ходе перепалки Сапрыкин кричал: «Дай мне шанс! С Валентиной любой будет обдолбанный здесь. Гримёры не могут договориться с ней, операторы, она останавливает кадр. Дай мне сцену снять».

По словам коллег, причина срыва звезды — режиссёр-постановщик Валентина Власова.

