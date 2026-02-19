Иллюзия связи: Как регулярный обмен мемами убивает настоящие отношения — разбор психолога

Пересылка мемов всё чаще подменяет собой живой диалог и выглядит как новый формат дружбы в современных реалиях. Однако у такого диалога есть существенные минусы, которые могут стать причиной разочарований в близком человеке, рассказала в беседе с Life.ru психолог, основатель Института семейной психологии Инна Мирная.

В современной цифровой культуре пересылка мемов всё чаще воспринимается как полноценное общение. Проблема не в самих шутках, а в том, что они постепенно подменяют собой живой диалог. Мы начали путать активность с близостью. Если человек регулярно присылает мемы, кажется, что он присутствует в нашей жизни, но присутствие — это не всегда участие. Инна Мирная Психолог, основатель Института семейной психологии

По словам нашей собеседницы, мем — это быстрый эмоциональный стимул. Он вызывает мгновенную реакцию, создаёт ощущение «мы понимаем друг друга», даёт лёгкий дофаминовый отклик. Но при этом не требует ни включённости, ни эмпатии, ни ответственности за чужие чувства. Это формат, в котором можно оставаться на поверхности — быть «в контакте», не открываясь.

Регулярный обмен мемами формирует иллюзию диалога. Люди могут переписываться ежедневно, но при этом не знать, что происходит в жизни друг друга на глубинном уровне. Настоящее общение предполагает обмен переживаниями, смыслами, сомнениями. Оно требует уязвимости. Мем не предполагает риска быть непонятым — он уже готов, уже сформулирован за вас, напоминает психолог.

Такая форма взаимодействия постепенно снижает навык эмоциональной близости. Человеку становится сложнее говорить напрямую о своих чувствах. Проще отреагировать шуткой, чем признаться в тревоге или растерянности. В результате отношения могут существовать годами, но оставаться поверхностными. Инна Мирная Психолог, основатель Института семейной психологии

Когда пересылка контента начинает восприниматься как достаточная форма связи, люди могут испытывать ложное чувство поддержки. В кризисный момент выясняется, что между ними нет привычки к серьёзному разговору. Юмор и мемы сами по себе не разрушают отношения. Они могут быть частью живого общения. Однако если за ними не стоит готовность к глубокому контакту, отношения становятся функциональными — удобными, лёгкими, но не опорными.

«Близость формируется там, где есть пространство для эмоций, а не только для реакции. Если общение ограничивается пересылкой картинок, человек может оставаться в иллюзии связи, не замечая эмоциональной дистанции. Важно не отказываться от цифровых форм коммуникации, а возвращать в них смысл. Мем может быть началом разговора, но не его заменой», — подытожила Мирная.

