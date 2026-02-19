Инфекционист рассказала, какую заразу мог нализать себе Shaman на льду Байкала

Певцу Ярославу Дронову (Shaman) грозит расстройство ЖКТ после облизывания льда озера Байкал. Об этом артиста в разговоре с Life.ru предупредила врач-инфекционист Марият Мухина.

Медик отметила, что опасность байкальского льда зависит от того, ездили ли по нему внедорожники или нет. В первом случае на снег и лёд оседают выхлопные газы. В них содержатся соли тяжёлых металлов — практически вся таблица Менделеева. Все эти вещества накапливаются в организме и рано или поздно скажутся на здоровье. Желающим попробовать байкальский снег и лёд Мухина посоветовала его кипятить, что предотвратит развитие кишечных инфекций, соответственно, групп бактерий, кишечной палочки и всевозможных дезинфицирующих минусов.

Ярославу может грозить расстройство ЖКТ. Поэтому не рекомендуется, конечно, подражать Шаману, массово ходить и есть снег или лёд, слизывать, облизывать и так далее. Я очень прошу не повторять за ним. Так можно занести себе паразитов, инфекции и отделаться уже не просто диареей, а госпитализацией. Марият Мухина Врач-инфекционист

«Ярославу может грозить расстройство ЖКТ. Поэтому не рекомендуется, конечно, подражать Шаману, массово ходить, есть снег или лёд, слизывать, облизывать и так далее. Я очень прошу не повторять за ним. Так можно занести себе паразитов, инфекции и отделаться уже не просто диареей, а госпитализацией», — подчеркнула доктор.

Собеседница Life.ru считает, что певец полизал Байкал для пиара.

«Наши звёзды сейчас зарабатывают себе популярность такими жертвами. И нужно понимать, что не лучший пример они подают молодёжи, детям, школьникам. Поклонники у Шамана — достаточно юная аудитория, и со своего кумира они могут в прямом смысле брать пример и эпатировать также публику такими моментами», — отметил врач.

Напомним, ранее Shaman опубликовал в соцсетях видео, на котором он облизывает лёд озера Байкал. Певец подписал кадры «18+». На записи артист несколько секунд проводит языком по льду, после чего рассказывает о своих впечатлениях.