Украинская спортсменка написала на лыжах «Слава ВСУ» и провалила заезд на ОИ

Украинская фристайлистка Ангелина Брыкина написала на своих лыжах «Слава ВСУ». Надпись она показала прямо в камеру после своего выступления в квалификации одиночного женского турнира по лыжной акробатике на Олимпийских играх в Италии.

Спортсменке 21 год, после квалификации она заняла лишь 13 место, не пройдя в следующий круг. В соцсети Брыкина намекнула, что это был безумный поступок, но она ни о чём не сожалеет. В Сети уже раскритиковали украинцев за провокации и подобные акции и предложили писать лозунги себе на лбу.