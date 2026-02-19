Украинская спортсменка написала на лыжах «Слава ВСУ» и провалила заезд на ОИ
Обложка © Х / Bartłomiej Banasiewicz
Украинская фристайлистка Ангелина Брыкина написала на своих лыжах «Слава ВСУ». Надпись она показала прямо в камеру после своего выступления в квалификации одиночного женского турнира по лыжной акробатике на Олимпийских играх в Италии.
Спортсменке 21 год, после квалификации она заняла лишь 13 место, не пройдя в следующий круг. В соцсети Брыкина намекнула, что это был безумный поступок, но она ни о чём не сожалеет. В Сети уже раскритиковали украинцев за провокации и подобные акции и предложили писать лозунги себе на лбу.
Ранее был дисквалифицирован украинский скелетонист Владислав Гераскевич. Он решил участвовать в соревнованиях в шлеме, на котором были изображения мёртвых бойцов ВСУ. Организаторы Олимпиады попытались провести беседу со спортсменом, но тот от провокации не отказался, за что и получил дисквалификацию. После этого Владимир Зеленский подписал указ о награждении Гераскевича орденом Свободы. Спортсмен пытался оспорить решение МОК в суде, но безуспешно.
