Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 15:16

Украинская спортсменка написала на лыжах «Слава ВСУ» и провалила заезд на ОИ

Обложка © Х / Bartłomiej Banasiewicz

Обложка © Х / Bartłomiej Banasiewicz

Украинская фристайлистка Ангелина Брыкина написала на своих лыжах «Слава ВСУ». Надпись она показала прямо в камеру после своего выступления в квалификации одиночного женского турнира по лыжной акробатике на Олимпийских играх в Италии.

Спортсменке 21 год, после квалификации она заняла лишь 13 место, не пройдя в следующий круг. В соцсети Брыкина намекнула, что это был безумный поступок, но она ни о чём не сожалеет. В Сети уже раскритиковали украинцев за провокации и подобные акции и предложили писать лозунги себе на лбу.

«Иди к чёрту!», орден за истерику и пьяный тренер: Олимпиада-2026 в Италии тонет в скандалах
«Иди к чёрту!», орден за истерику и пьяный тренер: Олимпиада-2026 в Италии тонет в скандалах

Ранее был дисквалифицирован украинский скелетонист Владислав Гераскевич. Он решил участвовать в соревнованиях в шлеме, на котором были изображения мёртвых бойцов ВСУ. Организаторы Олимпиады попытались провести беседу со спортсменом, но тот от провокации не отказался, за что и получил дисквалификацию. После этого Владимир Зеленский подписал указ о награждении Гераскевича орденом Свободы. Спортсмен пытался оспорить решение МОК в суде, но безуспешно.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Олимпиада в Милане
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar