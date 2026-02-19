Пробки в Москве достигли 9 баллов второй раз за день из-за снегопада
Обложка © Life.ru
Москву снова сковали девятибалльные пробки — это уже второй раз за сегодняшний день. Транспортный коллапс накрыл столицу вечером, когда горожане массово возвращаются с работы.
В департаменте транспорта предупредили, что из-за разбушевавшейся непогоды время в пути может увеличиться в 2-4 раза. Автомобилистам рекомендовали пересесть на метро, чтобы не стоять часами в заторах и не рисковать на скользких дорогах.
Судя по данным сервисов, магистрали окрасились в багровый цвет практически по всему городу. Спасают положение только подземка и МЦД, которые продолжают работать штатно, несмотря на капризы погоды.
Напомним, что сегодня около полудня в Москве уже фиксировались восьмибалльные пробки. Причиной этому стал снежный циклон «Валли», из-за которого всего за несколько часов выпало до 10 миллиметров осадков. Сейчас снегопад уже начал стихать.
