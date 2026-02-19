В телефоне школьника из Прикамья нашли инструкцию от незнакомки по удару ножом

В телефоне школьника из Александровска (Пермский край) ударившего сверстника ножом, нашли инструкцию от незнакомки, в которой рассказывалось, как правильно бить лезвием. Об этом рассказал отчим задержанного, сообщает Ural Mash.

По словам мужчины, его пасынок хорошо общался с пострадавшим мальчиком. Всего за два дня до трагедии он был у него в гостях, и ничто не предвещало беды. Утром в день нападения ребёнок вел себя обычно и отправился в школу.

Взрослые признают, что подросток проводил много времени в телефоне, и иногда им приходилось отключать интернет, чтобы привлечь его внимание к общению с семьей. Однако явных изменений в поведении они не замечали.

Родственник напавшего также отметил, что на входе в школу детей не досматривали. В настоящее время следователи изучают содержимое телефона подростка и устанавливают личность женщины, которая могла направлять его действия.