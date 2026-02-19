В телефоне школьника из Прикамья нашли инструкцию от незнакомки по удару ножом
Обложка © Freepik
В телефоне школьника из Александровска (Пермский край) ударившего сверстника ножом, нашли инструкцию от незнакомки, в которой рассказывалось, как правильно бить лезвием. Об этом рассказал отчим задержанного, сообщает Ural Mash.
По словам мужчины, его пасынок хорошо общался с пострадавшим мальчиком. Всего за два дня до трагедии он был у него в гостях, и ничто не предвещало беды. Утром в день нападения ребёнок вел себя обычно и отправился в школу.
Взрослые признают, что подросток проводил много времени в телефоне, и иногда им приходилось отключать интернет, чтобы привлечь его внимание к общению с семьей. Однако явных изменений в поведении они не замечали.
Родственник напавшего также отметил, что на входе в школу детей не досматривали. В настоящее время следователи изучают содержимое телефона подростка и устанавливают личность женщины, которая могла направлять его действия.
Напомним, ЧП произошло утром в школе в городе Александровске: семиклассник схватился за нож и напал на одноклассника — по предварительным данным, не поделили что-то в онлайн-игре. Пострадавший в тяжёлом состоянии, агрессора скрутили учителя. СК завёл дело о покушении на убийство.
