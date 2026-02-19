Олимпиада в Милане
19 февраля, 15:27

После обрушения на заводе под Липецком госпитализировали восемь человек

Последствия обрушения на автозаводе в Липецкой области. Обложка © SHOT

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своём телеграм-канале о завершении аварийно-спасательных работ на месте обрушения кровли цеха завода «Моторинвест». По его словам, людей под завалами больше не осталось.

В результате происшествия госпитализированы восемь человек. Четверо из них находятся в тяжёлом состоянии, ещё четверо — в состоянии средней степени тяжести. Глава региона поблагодарил спасателей за оперативную работу и заверил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, на автомобильном заводе «Моторинвест» в Краснинском районе днём обрушилась крыша. Спасатели извлекли из-под завалов шестерых рабочих, ещё двое сами связались с экстренными службами. Предварительная причина — скопление снега на кровле.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Александра Мышляева
