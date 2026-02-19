Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 15:04

Россиян могут оштрафовать за «орущий» перфоратор и громкий пылесос при уборке квартиры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mmphotographie.de

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mmphotographie.de

Уборка с пылесосом или работа перфоратором в неположенное время может закончиться штрафом. Начальник юрдепартамента Софья Лукинова объяснила газете «Известия», какие нормы шума действуют в жилых домах и как отстоять свои права.

Днём, с 7:00 до 23:00, шум не должен превышать 40 дБА, максимум — 55 дБА. Ночью, с 23:00 до 7:00, планка снижается до 30 дБА. Во многих домах дополнительно введён тихий час с 13:00 до 15:00.

«Только показатели, превышающие установленные нормы, могут считаться нарушением санитарно-эпидемиологических требований», — подчеркнула эксперт.

За жалобу на шум нарушителю грозит штраф до 1 тыс. рублей по ст. 6.4 КоАП. При систематических нарушениях можно требовать компенсацию морального вреда через суд. Но есть нюанс: суд примет только заключение аккредитованного специалиста — Роспотребнадзора или лицензированной организации. Самостоятельные замеры юридической силы не имеют. В помощь пойдут показания соседей, аудио- и видеозаписи.

Если мирный разговор с шумными соседями не помог, юрист советует вызвать участкового для фиксации нарушения. После проверки, если нарушитель игнорирует требования, можно обращаться в прокуратуру.

До 400 тысяч рублей: В ГД рассказали, какие штрафы грозят коммунальщикам за неубранный снег
До 400 тысяч рублей: В ГД рассказали, какие штрафы грозят коммунальщикам за неубранный снег

А ранее Life.ru писал, что лифт в многоквартирном доме является общим имуществом жильцов, ответственность за его состояние лежит на управляющей компании или ТСЖ. По словам специалиста, УК обязана не только своевременно ремонтировать лифт, но и обеспечивать диспетчерскую связь, а также проводить осмотры не реже раза в год, привлекая специалистов.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar