Россиян могут оштрафовать за «орущий» перфоратор и громкий пылесос при уборке квартиры

Уборка с пылесосом или работа перфоратором в неположенное время может закончиться штрафом. Начальник юрдепартамента Софья Лукинова объяснила газете «Известия», какие нормы шума действуют в жилых домах и как отстоять свои права.

Днём, с 7:00 до 23:00, шум не должен превышать 40 дБА, максимум — 55 дБА. Ночью, с 23:00 до 7:00, планка снижается до 30 дБА. Во многих домах дополнительно введён тихий час с 13:00 до 15:00.

«Только показатели, превышающие установленные нормы, могут считаться нарушением санитарно-эпидемиологических требований», — подчеркнула эксперт.

За жалобу на шум нарушителю грозит штраф до 1 тыс. рублей по ст. 6.4 КоАП. При систематических нарушениях можно требовать компенсацию морального вреда через суд. Но есть нюанс: суд примет только заключение аккредитованного специалиста — Роспотребнадзора или лицензированной организации. Самостоятельные замеры юридической силы не имеют. В помощь пойдут показания соседей, аудио- и видеозаписи.

Если мирный разговор с шумными соседями не помог, юрист советует вызвать участкового для фиксации нарушения. После проверки, если нарушитель игнорирует требования, можно обращаться в прокуратуру.

А ранее Life.ru писал, что лифт в многоквартирном доме является общим имуществом жильцов, ответственность за его состояние лежит на управляющей компании или ТСЖ. По словам специалиста, УК обязана не только своевременно ремонтировать лифт, но и обеспечивать диспетчерскую связь, а также проводить осмотры не реже раза в год, привлекая специалистов.