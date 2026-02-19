Букингемский дворец не был заранее проинформирован об аресте принца Эндрю, брата короля Карла III. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к королевской семье.

«Букингемский дворец не был заранее проинформирован об аресте Эндрю Маунтбеттен-Виндзора», — указывает телеканал.

Напомним, ранее стало известно о задержании принца Эндрю, герцога Йоркского, который является младшим братом действующего монарха. Тень Джеффри Эпштейна продолжает преследовать британскую корону: согласно рассекреченным архивам, Эндрю мог не просто дружить с осуждённым финансистом, но и передавать ему конфиденциальную информацию. Речь идёт о документах, касающихся экономики Сингапура, Вьетнама и других стран, разглашение которых запрещено законом.