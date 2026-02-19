В Хакасии пьяный лихач без прав разбил новое авто, улепётывая от ДПС

В Хакасии нетрезвый водитель без прав попытался скрыться от инспекторов ДПС и устроил бесшабашный заезд. Но когда машина перескочила на огромной скорости через бордюр, то у неё отлетел бампер, после чего лихачу пришлось остановиться. О ночной погоне сообщает Госавтоинспекция РФ.

В Хакасии мужчина без прав устроил гонки. Видео © Max / Госавтоинспекция России

«Пролетев» перекрёсток на красный свет, водитель попытался уйти от преследования, перескочив через бордюр. От столь грубого манёвра иномарка не выдержала, потеряла передний бампер и вскоре заглохла», — сказали в ведомстве.

28-летний нарушитель никогда не имел водительских прав, а машина появилась у него накануне. Результат освидетельствования на алкоголь — 1,66 мг/л, что в 10 раз превышает допустимые значения. При этом мужчина начал навзрыд реветь в машине ДПС, жалуясь, что только вот купил новенькое авто, а она уже в хлам. По поводу опьянения лихач уверенно заявил, что выпил только пару стаканов кваса.

