Первое заседание Совета мира Трампа по Газе началось с опозданием

Первое заседание Совета мира по управлению сектором Газа, созданного президентом США Дональдом Трампом, началось с опозданием. Об этом сообщает The Guardian.

Среди американских спикеров — сам Трамп, госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и посол США в ООН Майк Уолтц. Вице-президент Джей Ди Вэнс также присутствует, однако его выступление не запланировано.

Список участников в основном составлен из стран Персидского залива: ожидаются выступления представителей Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара. Также в повестке — заявления лидеров Казахстана и Узбекистана, министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и президента Румынии Никушора Дана.

Совет мира — новая площадка, созданная по инициативе Трампа для обсуждения управления Газой и постконфликтного восстановления анклава. Устав организации подписали представители 19 стран на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января.

Ранее Трамп заявлял, что 19 февраля участники Совета мира должны объявить о выделении более $5 млрд на гуманитарную помощь и восстановление сектора Газа. При этом, по его словам, ключевым условием является подтверждение готовности «Хамаса» к полной демилитаризации.