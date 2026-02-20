Спасите наших детей от Twitch! Психологи в ужасе от того, чему учат интернет-кумиры Оглавление Кто смотрит Twitch вместо телевизора Мат, вейпы и «лёгкие» деньги Психолог в ужасе: дети ломают жизнь Общественность требует оградить российскую молодёжь от пагубного влияния очередного американского сервиса. Если YouTube заблокировали за неуважение к законам, то почему Twitch до сих пор работает? Разбираемся, почему эксперты настаивают на жёстких мерах. 20 февраля, 10:02 YouTube заблокировали, а до Twitch руки не дойдут? Спасать детей надо уже сейчас! Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bangla press

Как говорится, никогда такого не было, и вот опять. В России заблокирован американский YouTube, который отказывался соблюдать российское законодательство и оказывал крайне негативное влияние на российскую молодёжь. Теперь общественность бьёт тревогу по поводу другого американского сервиса — Twitch, требуя оградить молодое поколение от пагубного влияния этой платформы.

Кто смотрит Twitch вместо телевизора

А основания для тревоги действительно есть. Twitch на сегодня является самой популярной стриминговой платформой в мире с аудиторией в 240 миллионов пользователей. А второе место в мире после США по доле пользователей на ней (10%) занимают россияне. И если линейное телевидение в России смотрят лишь 15% граждан в возрасте от 16 до 34 лет, то вовлечённость в стриминг у этой возрастной группы превышает 70 процентов.

К примеру, за третий квартал 2025 года общемировой объём просмотра стримов составил 4,32 миллиарда часов. Один из главных драйверов этих цифр — русскоязычный сегмент. Трансляции топ-стримеров во время турниров по киберспорту собирают по 400 тысяч российских зрителей одновременно. А суммарные часы просмотров на отдельных каналах составляют 10,5 миллиона за две недели.

Вот и выходит, что модели поведения, ценностные установки и представления о жизненном успехе у российской молодёжи, подражающей своим интернет-кумирам, формируют стримеры, чей контент модерируется американской интернет-платформой, а не российское телевидение и интернет-ресурсы, которые по охвату аудитории и рядом не стояли с американскими сервисами.

Что же это за контент?

Мат, вейпы и «лёгкие» деньги

А контент этот весьма далёк от традиционных ценностей, высокой духовности, культуры, патриотизма и гражданственности, которые так нужны молодёжи. Если, к примеру, в СССР случай, когда популярный спортивный комментатор Николай Озеров однажды позволил себе одно-единственное матерное слово в прямом репортаже о футбольном матче, стал легендой как рассказ о чём-то практически небывалом, то многие нынешние стримеры в своих «репортажах» не то что позволяют себе одно-другое матерное словечко, а буквально разговаривают матом, изредка вставляя в него нормальные слова. А ещё курят вейпы и кальяны (что не запрещено правилами платформы) и попивают пиво во время стримов. И, конечно же, транслируют культ «лёгких денег» как достижение высшего успеха в жизни, к которому можно прийти, придерживаясь такого же образа жизни и правил поведения, которые демонстрируют аудитории сами стримеры.

Психолог в ужасе: дети ломают жизнь

Эксперты и общественность встревожены сложившейся ситуацией и считают, что она требует вмешательства государства. Поскольку большая часть стримов на Twitch — это киберспорт, официально признанный в России, то Федерация компьютерного спорта РФ и контролирующие органы могли бы совместно разработать кодекс этики для стримеров, освещающих киберспортивные события. Возможно, создать некий реестр комментаторов, стримеров, платформ, турнирных операторов и разработать формат лицензирования. Регулирующий орган должен будет обеспечить механизм контроля за его соблюдением — через маркировку контента или досудебные блокировки систематических нарушителей. Необходимо сделать так, чтобы сотни тысяч российских подростков, смотрящих киберспортивные турниры, слышали не мат, а грамотную русскую речь. Чтобы образ успешного молодого игрока ассоциировался с интеллектом, а не с курением и рассказом похабных шуток. У российской власти есть для этого ресурсы и полномочия.

Такой позиции придерживается психолог Андрей Звербовский.

"Я за наказание тех людей, кто позволяет нашим детям получать неправильные примеры. Потому что наши дети видят хамов откровенных, аморальных людей, которые получают деньги, и они дают нашим детям неправильный пример, фактически ломают жизнь нашим детям. И смотреть на это равнодушно общество, власть, с моей точки зрения, не могут", — заявил он.

А у директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной позиция ещё более жёсткая. Она ещё в 2022 году предлагала заблокировать Twitch в России.

«Twitch вообще стал рассадником дебилизма и непотребного контента разного рода. Именно через эту платформу чаще всего идут трансляции треш-стримеров и других вырожденцев… Было бы логично вообще заблокировать Twitch. Родители геймеров и учителя будут рады, если Роскомнадзор наконец закроет эту платформу. Все правовые основания для этого есть — платформа систематически нарушает наши законы», — написала Екатерина в своём телеграм-канале.

Авторы Владимир Дюжий