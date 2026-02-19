«Никто не выше закона»: Семья жертвы Эпштейна отреагировала на арест принца Эндрю

Семья Вирджинии Робертс Джуффре, обвинившей Джеффри Эпштейна в торговле людьми, приветствовала новость об аресте Эндрю Маунтбаттен-Виндзора. В заявлении родственников говорится, что для них это стало подтверждением принципа, согласно которому «никто не стоит выше закона — даже члены королевской семьи».

«Наконец-то. Сегодня нашим разбитым сердцам стало немного легче от осознания того, что справедливость возможна. Он никогда не был принцем. Для всех, кто пережил подобное, Вирджиния сделала это ради вас», — говорится в заявлении семьи.

Вирджиния Робертс Джуффре утверждала, что Эпштейн передал её Маунтбаттен-Виндзору в рамках торговли людьми примерно в 2001 году, когда она была подростком, и что тот неоднократно вступал с ней в сексуальные отношения. По данным The New York Times, именно это стало одним из оснований для ареста. Последняя публикация документов по делу Эпштейна также раскрыла, что Маунтбаттен-Виндзор продолжал переписку с опозоренным финансистом спустя длительное время после того, как публично заявлял о разрыве с ним всех контактов.

25 апреля 2025 года Джуффре покончила с собой в своём доме в населённом пункте Неергабби в Западной Австралии. На момент смерти она находилась в тяжёлом психологическом состоянии и вела судебную борьбу за опеку над тремя детьми с Робертом Джуффре, с которым проходила через процесс развода.

Напомним, 19 февраля, в свой день рождения, в Великобритании был задержан брат короля принц Эндрю, чья дружба с Эпштейном также давно находится в центре скандала. Карл III нарушил молчание и выступил с официальным заявлением по поводу задержания брата, пообещав «полный и справедливый процесс, в рамках которого вопрос будет расследован соответствующими органами».