Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 16:05

«Он всем нравится»: Трамп рассказал о «любви» России и Украины к Уиткоффу

Трамп назвал Уиткоффа прекрасным переговорщиком

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф зарекомендовал себя прекрасным переговорщиком, понравившись одновременно и Москве, и Киеву. Такое мнени о чиновнике озвучил американский лидер Дональд Трамп во время заседания Совета мира в Вашингтоне.

«Стив прекрасный переговорщик... Он всем нравится. Украина его любит. Европа его любит. Россия его любит. Нет ничего, что было бы не так с ним», — подчеркнул глава США.

Русские называют переговорщиков США Уиткоффом и Зятькоффом, сообщают СМИ
Русские называют переговорщиков США Уиткоффом и Зятькоффом, сообщают СМИ

Ранее в Вашингтоне обсудили итоги закрытых консультаций по украинскому урегулированию. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер представили Дональду Трампу доклад о переговорах, прошедших 17-18 февраля в Женеве. Встреча России, США и Украины длилась около шести часов в первый день и порядка двух – во второй. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжёлые, но деловые.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Стив Уиткофф
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar