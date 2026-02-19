«Он всем нравится»: Трамп рассказал о «любви» России и Украины к Уиткоффу

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф зарекомендовал себя прекрасным переговорщиком, понравившись одновременно и Москве, и Киеву. Такое мнени о чиновнике озвучил американский лидер Дональд Трамп во время заседания Совета мира в Вашингтоне.

«Стив прекрасный переговорщик... Он всем нравится. Украина его любит. Европа его любит. Россия его любит. Нет ничего, что было бы не так с ним», — подчеркнул глава США.

Ранее в Вашингтоне обсудили итоги закрытых консультаций по украинскому урегулированию. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер представили Дональду Трампу доклад о переговорах, прошедших 17-18 февраля в Женеве. Встреча России, США и Украины длилась около шести часов в первый день и порядка двух – во второй. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжёлые, но деловые.