Трамп заявил, что полностью поддерживает Орбана на будущих выборах в парламент Венгрии
Виктор Орбан и Дональд Трамп на Совете мира. Обложка © ТАСС / AP / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп выразил поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на грядущих парламентских выборах. Соответствующее заявление он сделал на первом заседании Совета мира в Вашингтоне.
«Я поддерживаю премьер-министра Орбана на выборах, ЕС это может не нравиться, но он проделал отличную работу по миграционной повестке. Я полностью поддерживаю его на грядущих выборах», — сказал американский лидер.
Особенно контрастно на этом фоне выглядят отношения Виктора Орбана с Владимиром Зеленским. Напомним, последний публично оскорбил венгерского лидера на недавней конференции по безопасности в Мюнхене. Орбан ответил на грубость дипломатично и по существу. Тогда экс-комедиант решил продлить перепалку на второй раунд и вновь позволил себе хамство в адрес оппонента. Венгерский премьер и тут не остался в долгу, но не стал переходить на личности, а просто напомнил, что Украина проиграет в конфликте с Россией, а все, кто считает иначе, живут в мире иллюзий.
