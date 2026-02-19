Трамп заявил, что полностью поддерживает Орбана на будущих выборах в парламент Венгрии

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на грядущих парламентских выборах. Соответствующее заявление он сделал на первом заседании Совета мира в Вашингтоне.

«Я поддерживаю премьер-министра Орбана на выборах, ЕС это может не нравиться, но он проделал отличную работу по миграционной повестке. Я полностью поддерживаю его на грядущих выборах», — сказал американский лидер.