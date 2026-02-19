Олимпиада в Милане
19 февраля, 16:15

В Липецкой области показали ту самую трёхметровую лабубу, которую сожгут на Масленицу, — у неё кровавый рот и топор

Обложка © Telegram / Археологический парк «Аргамач»

В Липецкой области готовятся к Масленице. Местный парк «Аргамач» показал чучело, которое будут сжигать: у лабубу окровавленные зубы, красные глаза и топор в руках.

В Липецкой области к Масленице сделали лабубу с окровавленными зубами и топором. Видео © Telegram / Археологический парк «Аргамач»

«Будем бороться со злом! Сожжём его!» — пообещал представитель парка.

Ранее Life.ru сообщал, что царь-блин диаметром 3,5 метра испекут в Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму. Для приготовления гигантского блина понадобится мешок муки, примерно 30 литров молока и ведро сахарной пудры. Готовое угощение представят гостям парка, а затем раздадут всем желающим.

    avatar