НАБУ раскрыло, куда «Сигизмунд» Галущенко потратил похищенные у «Энергоатома» $12 млн
Обложка © РИА Новости
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) детально расказало, как тратил похищенные у «Энергоатома» деньги бывший министр энергетики страны Герман Галущенко, находящийся сейчас под арестом. Всего экс-чиновник незаконно присвоил себе 12 миллионов долларов.
Как утверждают в НАБУ, примерно 7,4 миллиона долларов были перечислены на счета подставного фонда, доступ к которым имела только семья Галущенко. Ещё порядка 4 миллионов долларов выдавались экс-министру наличными в Швейцарии. Значительную часть денег Галущенко потратил на обучение своих детей в элитных учебных заведениях Швейцарии.
Также семья бывшего чиновника не скупилась на покупку брендовой одежды и люксовых авто. Какие-то суммы размещались и на депозитах, с которых Галущенко получал дополнительный доход. И, наконец, остальные средства легализовывались через криптовалюту и «инвестирование» в фонд. Как полагают в НАБУ, Галущенко не утратил своего влияния на сектор энергетики на Украине даже после ухода с поста на должность министра юстиции в 2025 году.
Напомним, ранее на Украине суд арестовал экс-министра энергетики и экс-главу Министерства юстиции Германа Галущенко. Его обвиняют в отмывании денег и участии в преступной организации в рамках дела «Мидас». По данным следствия, он помог группе бизнесмена Тимура Миндича вывести из компании «Энергоатом» $112 млн, из которых лично получил около $12 млн через подконтрольные семье офшорные структуры; часть этих средств была потрачена на обучение его детей в Швейцарии, а остальные размещены на депозитах. Недавно НАБУ опубликовало новое видео слежки и прослушки по делу Галущенко и Миндича.
