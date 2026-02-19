НАБУ раскрыло, куда «Сигизмунд» Галущенко потратил похищенные у «Энергоатома» $12 млн

Как утверждают в НАБУ, примерно 7,4 миллиона долларов были перечислены на счета подставного фонда, доступ к которым имела только семья Галущенко. Ещё порядка 4 миллионов долларов выдавались экс-министру наличными в Швейцарии. Значительную часть денег Галущенко потратил на обучение своих детей в элитных учебных заведениях Швейцарии.

Также семья бывшего чиновника не скупилась на покупку брендовой одежды и люксовых авто. Какие-то суммы размещались и на депозитах, с которых Галущенко получал дополнительный доход. И, наконец, остальные средства легализовывались через криптовалюту и «инвестирование» в фонд. Как полагают в НАБУ, Галущенко не утратил своего влияния на сектор энергетики на Украине даже после ухода с поста на должность министра юстиции в 2025 году.