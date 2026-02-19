Стало известно о реакции иностранцев на флаг России на Олимпиаде в Милане

Российский флаг с надписью «Зеленоград», который мелькнул в прямом эфире хоккейного матча между сборными Канады и Чехии на Олимпиаде в Италии, оказался не случайным гостем, а настоящим путешественником. Владелец полотнища Георгий рассказал РЕН ТВ, что возит этот флаг с собой уже 15 лет.

«Это мой талисман. Никакой политики — я с ним просто фотографируюсь в разных странах», — поделился болельщик.

За полтора десятилетия флаг побывал на чемпионатах мира по хоккею, Олимпийских играх, футбольных и биатлонных турнирах.

Георгий признался, что знал о возможных проблемах с проносом российской символики. У него был запасной план — сдать флаг в камеру хранения. Однако на входе стюарды заметили полотнище в сумке и поинтересовались надписью.

«Я ответил, что это название моего города», — рассказал болельщик. Сработало: его пропустили на арену.

По словам Георгия, похожие истории случались и раньше. На Евро-2021 в Италии флаг однажды развернули обратно, а в Будапеште в том же году пропустили без лишних вопросов.

Реакция окружающих на трибунах была разной. Если раньше иностранные фанаты спокойно фотографировались с ним в Катаре и других странах, то в Италии несколько канадских болельщиков отказались позировать рядом с российским флагом. Но Георгий не унывает: для него главное — поддержать любимую команду и продолжить традицию.

Ранее российский триколор заметили на трибунах во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Фанаты спортивных соревнований пронесли флаг на стадион, невзирая на запрет российской символики на олимпийских объектах.