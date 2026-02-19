Поза собаки вместо харизмы: Участники курсов Нагиева массово жалуются и называют его в инфоцыганом

Дмитрия Нагиева обвинили в инфоцыганстве из-за его курсов по прокачке харизмы, которые проходят в Дубае. Как узнал Mash, вместо обещанных «трансформаций» и «возвращения себя» участники получают базовую психологию и странные упражнения.

По данным канала, на тренингах людей заставляют изображать оргазмы, ползать в позе собаки и бесконечно прогонять сцены из сериала «Кухня». За плохое поведение, слив записей или рекламу себя в чатах организаторы штрафуют на суммы от 300 до 500 тысяч рублей.

Одна из участниц программы рассказала, что Нагиев совершенно неискренен с учениками и его образ — это маска. А поддерживать такой имидж ему помогает свита обожателей, свято уверенных в непогрешимости кумира.

Цены на участие — от 350 тысяч до 1,65 миллиона рублей. Ежегодно тренинг приносит Нагиеву, по оценкам, более 90 миллионов рублей. Часть клиентов берут кредиты ради «инсайтов», но многие остаются недовольны глубиной курса. Некоторые терпят ради селфи с ведущим.

Ранее Life.ru рассказывал, что Дмитрий Нагиев солидно зарабатывает на курсах «личностного роста» в Дубае. Девятидневные тренинги проводятся трижды в год. Программа не меняется, хотя цена периодически растёт. Курс артист сделал в соавторстве со своим сыном и педагогом Александром Шульгиным.