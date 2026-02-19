В Подольске крыша склада дважды рухнула под толщей снега

В Подольске крыша склада дважды обрушилась, не выдержав тяжести снега. В результате случившегося пострадал один человек. Об этом рассказали в ГКУ МО «Мособлпожспас» и показали кадры с места ЧП.

В Подольске обрушилась кровля склада под тяжестью снега. Видео © Telegram / ГКУ МО «Мособлпожспас»

«Сегодня в округе рухнула крыша на складе, расположенном на территории овощебазы. На месте происшествия работали спасатели ПСЧ-309 Мособлпожспаса. В здании специалисты не обнаружили погибших и пострадавших и после выполненных работ вернулись в часть», — уточняется в тексте.

Через какое-то время вновь поступило обращение с данного склада. Крыша объекта повторно упала и снова из-за скопившегося на ней нега. На этот раз пострадал один человек. От госпитализации он отказался.

Ранее в Казани на улице Гвардейской произошло обрушение кровли жилого дома, построенного в 1966 году. Как выяснилось, снег на этой крыше коммунальщики не убирали с декабря.