Регион
19 февраля, 17:00

В Подольске крыша склада дважды рухнула под толщей снега

Обложка © Telegram / ГКУ МО «Мособлпожспас»

В Подольске крыша склада дважды обрушилась, не выдержав тяжести снега. В результате случившегося пострадал один человек. Об этом рассказали в ГКУ МО «Мособлпожспас» и показали кадры с места ЧП.

В Подольске обрушилась кровля склада под тяжестью снега. Видео © Telegram / ГКУ МО «Мособлпожспас»

«Сегодня в округе рухнула крыша на складе, расположенном на территории овощебазы. На месте происшествия работали спасатели ПСЧ-309 Мособлпожспаса. В здании специалисты не обнаружили погибших и пострадавших и после выполненных работ вернулись в часть», — уточняется в тексте.

Через какое-то время вновь поступило обращение с данного склада. Крыша объекта повторно упала и снова из-за скопившегося на ней нега. На этот раз пострадал один человек. От госпитализации он отказался.

Ранее в Казани на улице Гвардейской произошло обрушение кровли жилого дома, построенного в 1966 году. Как выяснилось, снег на этой крыше коммунальщики не убирали с декабря.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
