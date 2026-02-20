Новости СВО. ВС РФ прорываются к Славянску и жгут HIMARS в Харькове, ВСУ бегут из приграничья Сумщины, Каллас выставляет счёт Москве, 20 февраля Оглавление Курская область, 20 февраля Харьковская область, 20 февраля Донецкая Народная Республика, 20 февраля Чем дольше Зеленский у власти, тем меньше Украина ЕС лезет за стол: Брюссель выдвинул условия России Российские войска выбивают ВСУ из ДНР и Сумской области, украинские боевики прячутся за мирных харьковчан, Кая Каллас пытается вписать ЕС в соглашение по Украине — дайджест Life.ru. 19 февраля, 21:07 8610 8610 Армия России продвигается в ДНР и Сумской области. Обложка © РИА «Новости» / Евгений Биятов

Курская область, 20 февраля

Вблизи Курской области боевики 103-й бригады Территориальной обороны лишились своих позиций. Находились они у села Волфино. Российские штурмовые подразделения продолжают наступление в Сумской области. Продвижения фиксируются в Сумском, Краснопольском и Глуховском районах.

Украинские вооружённые формирования за сутки потеряли на этом участке фронта свыше 110 человек, БМП-1, САУ «Гвоздика», гаубицы Д-30 и миномёт, станции РЛС и РЭБ, внедорожники, багги и грузовики.

Карта СВО на 20 февраля 2026 года. ВСУ теряют личный состав и технику на Сумщине. Фото © divgen.ru

Харьковская область, 20 февраля

Российские войска уничтожили вблизи села Средний Бурлук установку РСЗО HIMARS. Военный корреспондент Тимофей Ермаков отмечает, что из неё могли наноситься удары по Белгороду. По его словам, HIMARS разбили с помощью С-400, что является первым случаем использования этой системы в режиме «земля – земля».

В Харьковской области были ещё HIMARS. Канал SHOT сообщает, что ВСУ бьют ими из центра Харькова по Белгороду. Их удалось отследить и накрыть с помощью «Искандеров». В результате удара РСЗО и обслуживающий персонал были ликвидированы.

Донецкая Народная Республика, 20 февраля

В Донецкой Народной Республике идут бои на севере региона. ВС РФ освобождают Красный Лиман и населённые пункты вблизи этого города. Продолжается сражение за Резниковку и Никифоровку.

Операторы БПЛА Центра «Рубикон» уничтожают технику и ПВД ВСУ на Краснолиманском и Сумском направлениях. Видео © Telegram / Минобороны России

Наши дроноводы уничтожили ВСУ в Рай-Александровке. Отсюда противник пытался выдвинуться для ротации как раз к Резниковке. До самой Рай-Александровки осталось несколько километров, после чего у Киева появятся проблемы в Славянске.

Чем дольше Зеленский у власти, тем меньше Украина

Владимир Зеленский признался, что его физическое устранение не изменит ситуацию на Украине.

— Смерть ничего не изменит для Украины, так как Украина — это не один человек, а система институтов: эта система спасает страну во время войны. Главное, конечно же, армия. Но также страна остаётся устойчивой благодаря бизнесу, энергосистеме, водоснабжению, киберзащите, банкам, — заявил Зеленский.

Глава киевского режима Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Физическое устранение Зеленского будет невыгодно России. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что чем он больше у власти, тем Украина становится меньше.

— США нет дела до выборов, но этот никудышный клоун — полезный идиот. Чем дольше он у власти, тем меньше «Украина», — написал Медведев в своих социальных сетях.

ЕС лезет за стол: Брюссель выдвинул условия России

Глава европейской дипломатии Кая Каллас пытается вписать свои условия в мирный договор между Россией и Украиной. Украинские СМИ заявляют, что чиновница распространяет среди стран Европейского союза заявление, в котором говорится, что Москва должна заплатить репарации, вывести войска с занятых территорий, Белоруссии, Армении, Молдавии, где нет нашей армии, так же как и в Грузии. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас утверждает, что Кремль должен поставить международное законодательство выше национального, а также обеспечить свободу СМИ и провести выборы. Аналогичных условий для Украины нет, хотя в этой стране преследуют журналистов и вообще не проводят выборы.

Планируется, что документ обсудят в Брюсселе 23 февраля. Таким образом ЕС хочет выбить себе место за столом переговоров. Однако включение требования Европы в договор между Россией и Украиной будет признанием того, что Евросоюз является стороной конфликта.

