Ушлая прохиндейка из Омска облапошила сироту, оставив без квартиры и миллиона

В Омске перед судом предстанет 59-летняя женщина, которую обвиняют в том, что она оставила без жилья бывшую воспитанницу детского дома. Об этом сообщает местное управление МВД.

Всё началось как дружба. В 2019 году обвиняемая через общую знакомую вышла на молодую омичку, пригласила её пожить в своём доме, окружила заботой. Правда, за постой забирала себе почти всю зарплату новой подруги, которая работала в общепите.

Потом старшая подруга предложила грандиозный план: переехать в Краснодарский край, построить дом на её участке и начать новую жизнь. Для этого, по словам женщины, нужно было срочно продать единственное жильё девушки — квартиру, которую та получила от государства как сирота.

Женщина взяла всё в свои руки: нашла риелтора и покупателя. В декабре 2019 года «однушку» на улице Молодова продали за 1 миллион 350 тысяч рублей. Все деньги до копейки забрала себе «заботливая» подруга. Как позже выяснило следствие, она просто закрыла ими свои кредиты.

Девушка осталась и без крыши над головой, и без накоплений. Пять лет она молчала. Как рассказали следователи, потерпевшая очень мягкая, стеснительная и доверчивая, для неё мнение старшей подруги было законом. В полицию она пришла только после того, как коллега открыла ей глаза на происходящее.

Обвиняемая вину так и не признала и постоянно меняла показания. Но доказательств хватило: уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) уже передали в суд. Сейчас на счета женщины наложили арест, а потерпевшая подала иск, чтобы вернуть хоть что-то.