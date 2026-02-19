Шурин бывшего мэра Москвы Виктор Батурин впервые попал на видео после освобождения из колонии. Он решил подлечить здоровье и посетил стоматолога. На руке предпринимателя заметили «умное» кольцо, которое отслеживает пульс и уровень кислорода в крови, передаёт РЕН ТВ.

Шурин Лужкова Виктор Батурин впервые попал на видео после освобождения. Видео © Telegram / РЕН ТВ|Новости

Батурин вышел из колонии в январе 2026 года, отсидев лишь половину шестилетнего срока. У него богатая криминальная биография: в 2008 году его обвиняли в угрозе убийством собственной жене — продюсеру Яне Рудковской, позже он получил срок за мошенничество на 5,5 млрд рублей. Последний приговор был вынесен в 2023 году.

Напомним, Виктор Батурин недавно вышел на свободу после отбытия шестилетнего срока по делу о мошенничестве, возбуждённому по заявлению его сестры Елены Батуриной. Ранее он был осуждён за мошенничество с векселями компании «Интеко», которую возглавляла его сестра и где он занимал должность первого вице-президента. Несмотря на освобождение, он остаётся крупным должником: по данным судебных приставов, общая сумма его задолженности превышает 23 миллиона рублей.