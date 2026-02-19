Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Санкт-Петербург (Росбалт)

23-летний российский ски-альпинист Никита Филиппов стал серебряным призёром Олимпийских игр в Италии, сообщает rosbalt.ru. Главный тренер сборной Андрей Романов охарактеризовал спортсмена как исключительно целеустремлённого: в прошлом биатлонист и более чем 20-кратный чемпион России, он выдерживает строгий тренировочный режим ради мечты об олимпийском золоте. Путь к Играм оказался непростым — возникали сложности с получением нейтрального статуса и вопросы со стороны антидопингового комитета, однако Филиппов сумел доказать, что достоин пьедестала.

Нефть и Капитал

Россия увеличила как физические объёмы, так и стоимость нефтяного экспорта. Рост обеспечили порты Дальнего Востока и Балтии, при этом котировки российской нефти продолжили укрепляться, пишет oilcapital.ru. Основные поставки пришлись на азиатское направление: в первой половине февраля экспорт в Китай превысил 2 млн баррелей в сутки, также отмечен рост отгрузок в Индию.

Ставропольский край

В Ставропольском крае за последний месяц минимальный набор продуктов подорожал почти на 200 рублей и превысил отметку в 7,6 тыс. рублей, сообщает newstracker.ru. Стоимость продуктовой корзины в регионе остается выше среднероссийского показателя. В январе увеличилась и цена фиксированного набора потребительских товаров — она достигла 25,7 тыс. рублей.

Республика Удмуртия

Депутату Государственного Совета Удмуртии Катрине Селезнёвой продлили меру пресечения — ещё на два месяца она останется в СИЗО. Соответствующее решение принял Индустриальный районный суд Ижевска, пишет udm-info.ru. Следствие считает, что Селезнёва получила взятку в размере 1,35 млн рублей за лоббирование интересов предпринимателя в период руководства спортшколой Нефтяник.

Ростовская область

В Ростовской области этой зимой огурцы подорожали до рекордных показателей — в ряде торговых точек стоимость достигала почти 850 рублей за килограмм. Среди причин называют увеличение расходов тепличных хозяйств и снижение объёмов импорта, сообщает rostovgazeta.ru. Ситуацию взяла на контроль Федеральная антимонопольная служба.

Республика Татарстан

В Татарстане начальник управления по борьбе с киберпреступностью МВД Руслан Гумеров высказал мнение, что блокировка Telegram и VPN могла бы стать способом борьбы с дистанционным мошенничеством при условии сохранения только национального мессенджера MAX. Однако уже спустя несколько часов в ведомстве уточнили, что речь шла о гипотетической модели развития событий, а не о конкретной инициативе, пишет inkazan.ru.

Волгоградская область

В Волгограде Ворошиловский районный суд готовится к рассмотрению иска Генеральной прокуратуры к председателю совета судей Нижегородской области Вячеславу Сапеге и членам его семьи. В материалах дела также упоминается глава регионального управления Росреестра Наталья Сапега. Проверка касается законности происхождения принадлежащих им объектов недвижимости и транспортных средств, сообщает novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

Врач-диетолог из Нижнего Новгорода Анна Бражникова рекомендовала в неделю Масленицы ограничиться одним–двумя блинами в сутки. По её словам, блины являются источником быстрых углеводов, поэтому их лучше сочетать с белковыми начинками и не дополнять десертами или блюдами фастфуда. Наиболее нежелательными специалист назвала варианты со сгущённым молоком и жирными соусами, сообщает newsnn.ru.

Свердловская область

В городе Реж суд постановил взыскать с сына и дочери умершего заемщика 88,5 тысяч рублей — остаток задолженности по кредитной карте их отца. Наследники приняли наследство, а вместе с ним и долговые обязательства. Суд напомнил, что смерть должника не аннулирует кредит: обязательства переходят к наследникам в пределах стоимости полученного имущества. Решение пока не вступило в законную силу, сообщает tagilcity.ru.

Оренбургская область

Жительница Оренбурга Анастасия Зайцева стала участницей второго сезона кулинарного шоу «Молодые ножи», сообщает 56orb.ru. Конкурсантам предстоит пройти три этапа отбора в кулинарный колледж Ивлева: за час приготовить блюдо из случайного набора ингредиентов, вслепую определить сочетание продуктов и решить гастрономическую задачу на логику.

Тюменская область

В Тюмени продолжается массовая эвакуация автомобилей, припаркованных во дворах, где требуется уборка снега. Как пишет nashgorod.ru, объявления с просьбой освободить территорию для работы спецтехники размещают заранее. Однако часть владельцев не имеет возможности перепарковать машины либо отсутствует в городе. В случае принудительной эвакуации автовладельцам приходится оплачивать штраф и услуги специализированной стоянки.

Омская область

В одной из многоэтажек Омска произошел пожар в квартире, сообщает gorod55.ru. К тушению привлекли 27 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. Самостоятельно покинули здание 70 человек, среди них 15 детей. Еще восьмерых вывели спасатели из задымленного подъезда. Пострадавших нет, однако жилью причинён серьёзный материальный ущерб.

Карелия

В Карелии в коммунальные платежи пытались включить необоснованные расходы на сумму 14 млрд рублей, пишет karelinform.ru. Речь идёт о средствах, которые ресурсоснабжающие организации планировали компенсировать через тарифы. Наибольшие объёмы спорных затрат выявлены в электроэнергетике — 6,7 млрд рублей и теплоснабжении — 5,1 млрд. В сфере холодного водоснабжения исключили 789,2 млн рублей, водоотведения — 601,9 млн, обращения с ТКО — ещё 1,1 млрд рублей.

Приморский край

В Чугуевском округе следственные органы устанавливают обстоятельства гибели 23-летнего мужчины, на которого 15 февраля напал хищник, сообщает vostokmedia.com. Погибший — военнослужащий-матрос из села Булыга-Фадеево, приехавший в краткосрочный отпуск к родителям. Он вместе с родственником отправился в лес для подкормки животных. Молодые люди разошлись, а позже спутник обнаружил тело с признаками нападения. Предположительно, речь идёт о тигре.

Башкирия

18 февраля сотрудники правоохранительных органов задержали министра культуры Башкирии Амину Шафикову, сообщает Mkset.ru. Официальных комментариев и предъявленных обвинений пока нет. По информации ряда Telegram-каналов, чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий и возможных нарушениях при расходовании бюджетных средств на организацию мероприятий. Сообщается, что материалы дела переданы в Москву. Шафикова возглавляла ведомство с 2012 года.

Краснодарский край

Жительница Краснодарского края с онкологическим заболеванием третьей стадии на протяжении полугода не могла получить по ОМС жизненно необходимый препарат «Линпарза», сообщает kubanpress.ru. Весной 2024 года в поликлинике №3 лекарства не оказалось, и пациентке пришлось продать личное имущество, чтобы приобрести его за 472 тыс. рублей. Она обратилась в суд. В региональном Минздраве заявили, что закупки проводились по установленному графику, однако ведомству предстоит компенсировать женщине полную стоимость препарата.

Хабаровский край

Охотоведы совместно с представителями военного общества охотников продолжают подкормку диких животных в тайге. Из-за обильного снежного покрова звери испытывают трудности с добычей естественного корма, сообщает transsibinfo.com. В начале февраля на подкормочные площадки завезли свежее сено, овощи, соль и минеральные добавки. Копытные активно посещают такие «столовые» — как стадами, так и поодиночке. Работы планируют продолжать до тех пор, пока не сойдёт снег.

Новосибирск

Информация о возможной полной блокировке Telegram в России вызвала обеспокоенность у жителей Новосибирска, пишет atas.info. При этом в Роскомнадзоре заявили, что не располагают сведениями о якобы определённых датах, после которых использование популярного мессенджера станет невозможным.

Челябинская область

Кассационный суд частично пересмотрел приговор 42-летнему челябинцу, осуждённому за незаконное обналичивание денежных средств, сообщает kursdela.biz. Ранее суд первой инстанции отказался взыскивать с него доход, полученный преступным путём, в размере 23 млн рублей, уточнили в прокуратуре региона.

Хакасия

В Хакасии более полутора тысяч человек приняли участие в спортивной акции «Лыжня России», сообщает newkhakasiya.online. Старт массовой гонке, проходящей в рамках всероссийского мероприятия, дали в Абакане на территории зоны отдыха. Забеги состоялись и в других городах и районах республики, а в ряде населённых пунктов соревнования ещё только планируют провести.

ХМАО

Самый состоятельный депутат Сургута Евгений Барсов принял решение выйти из партии ЛДПР, сообщает muksun.fm. Наблюдатели гадают, продолжит ли он политическую деятельность самостоятельно или передаст инициативу сыну Ивану, который, по данным издания, уже делает первые шаги в политике вместе с КПРФ. О своих дальнейших планах Барсов-старший рассказал журналистам.

Приморский край

Во Владивостоке разгорелся спор вокруг ремонта подъездов в одном из многоквартирных домов, пишет zr.media. Большинство собственников (76,96 % голосов) поддержали проведение работ стоимостью 6,2 млн рублей при софинансировании 50 на 50. Однако семеро жильцов обратились в суд, оспаривая законность проведённого голосования и обоснованность сметы. В настоящее время идут судебные разбирательства.

Красноярский край

Писательница из Красноярска Анна Джейн стала лидером по числу изданных книг в России в 2025 году, сообщает prmira.ru. Совокупный тираж её произведений за прошлый год достиг 2,1 млн экземпляров. Вторую позицию занял Фёдор Достоевский с показателем 897 тыс. экземпляров, третью — японский автор Гэнки Кавамура (667 тыс.). Для Анны Джейн это уже третий раз, когда она возглавляет рейтинг самых издаваемых писателей страны.

Белгородская область

С «Белоблводоканала» намерены взыскать более 16 млн рублей за ущерб, причинённый реке Разумной, пишет bel.ru. Загрязнение произошло из-за сброса сточных вод с превышением допустимых концентраций вредных веществ. Жители Белгорода и прилегающих районов неоднократно выражали обеспокоенность состоянием водоёма. Дальнейший ход дела будет зависеть от итогов предварительного заседания и представленных сторонами доказательств.

Пермский край