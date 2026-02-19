Олимпийский чемпион Устюгов пропустит чемпионат России по лыжным гонкам

Олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов не примет участия в чемпионате России по лыжным гонкам, который пройдёт в Южно-Сахалинске. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Сергея Устюгова не будет на чемпионате России. Что касается остальных, то я не могу сказать, кто в какой форме находится, так как спортсмены месяц не соревновались. Мы все увидим, когда соревнования начнутся», — лаконично заявила Вяльбе, не вдаваясь в подробности причины отсутствия титулованного спортсмена.

Глава федерации также отметила, что делать прогнозы относительно формы остальных участников пока сложно. Чемпионат России пройдёт в Южно-Сахалинске с 25 февраля по 8 марта.

«Что касается остальных, то я не могу сказать, кто в какой форме находится, так как спортсмены месяц не соревновались. Мы все увидим, когда соревнования начнутся», — добавила она.

А ранее Life.ru писал, что чемпионат России по лыжам впервые пролйдёт на Сахалине — идея принадлежит Елене Вяльбе. Глава федерации объяснила, что центр «Триумф» надо раскручивать, а лыжникам полезно привыкать к смене часовых поясов и суперсложным трассам. Вяльбе сослалась и на мнение Сергея Устюгова, который уже опробовал дистанцию и подтвердил — будет жёстко.