Спасатели сняли собаку с дрейфующей льдины в Таганрогском заливе
Обложка © ВК/ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ»
В Таганрогском заливе спасатели вытащили собаку, которая дрейфовала на отколовшейся льдине. Об этом сообщает «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море РФ».
Спасение оставшегося на льдине пса. Видео © ВК/ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ»
Как животное оказалось в ловушке, неизвестно. Спасатели аккуратно подобрались к собаке и смогли её поймать. Во время операции один из специалистов чуть не упал в воду, но удержался и благополучно вышел на берег вместе с псом.
Life.ru рассказывал, как в начале февраля на Сахалине десятки рыбаков оказались отрезаны на льдине у села Стародубское — льдина треснула и начала расходиться. Спасатели эвакуировали людей на лодках, несколько человек выбрались сами. Пострадавших не было.
