19 февраля, 17:47

Дроны с тепловизорами зафиксировали точки в районе поисков семьи Усольцевых

Пропавшая семья Усольцевых. Обложка © VK / Ирина Усольцева

В ходе поисков семьи Усольцевых, пропавшей в красноярской тайге, беспилотники с тепловизорами зафиксировали необычные светящиеся точки. Об этом рассказала волонтёр Светлана Торгашина, участвующая в операции.

«Тепловизор засёк светящиеся точки, мы их отметили на карте», — приводит её слова NGS24.ru.

Информацию подтверждают открытые данные поискового отряда имени Оксаны Василишиной: 9 и 10 октября 2025 года квадрокоптеры с тепловизорами поднимали для обследования местности. Что именно представляли собой зафиксированные точки, пока остаётся загадкой.

Напомним, ранее в Красноярском крае возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых. Пока что они не дали результата. Однако автомобиль Усольцевых исчез с места последней стоянки. В марте семью могут признать погибшей.

