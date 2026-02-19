Главный редактор WikiLeaks 2.0 Тим Стигал в эксклюзивном комментарии SHOT заявил, что все серверы мессенджера Telegram физически расположены в Калифорнии и Лондоне. Это, по его словам, даёт спецслужбам США и Великобритании прямой онлайн-доступ к любым перепискам пользователей.

Глава WikiLeaks 2.0 раскрыл, как Запад читает переписки россиян в Telegram. Видео © SHOT

Стигал также обратил внимание на кадровый состав разработчиков: восемь из десяти программистов, нанимаемых по субподряду, являются гражданами Украины. Он не исключает, что у них тоже есть доступ к данным, включая переписки российских военнослужащих в зоне СВО. В связи с этим он предложил полностью исключить использование Telegram в зоне спецоперации для безопасности наших бойцов.

Сам Стигал подтвердил, что его собственную переписку тоже читают — об этом ему сообщили инсайдеры.

Напомним, Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram на минувшей неделе. Причиной стало игнорирование администрацией мессенджера более 150 тысяч официальных запросов на удаление противоправных материалов. Основной функционал сервиса пока сохранился — ограничения в первую очередь затронули возможность загружать «тяжёлые» файлы.