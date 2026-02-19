Обвиняемый в расчленении россиянина в Таиланде заявил, что всё произошло случайно

В Таиланде на судебном заседании по делу об убийстве и расчленении 30-летнего Михаила Емельянова один из обвиняемых, Дмитрий Маскалев, заявил, что смерть наступила случайно во время драки. Об этом сообщает Baza.

Мать погибшего, присутствовавшая на процессе, не поверила этой версии. Она заявила, что видела на кадрах с камер, как оба россиянина — Дмитрий и Ярослав Демидов — поочерёдно вывозили останки её сына на скутере и сбрасывали у пруда. Женщина также предоставила суду скриншоты требований выкупа, которые ей присылали после исчезновения Михаила.

На заседании заслушали запись разговора от 9 января, где Ярослав обещал помогать в поисках. Дмитрий частично признал вину и принёс извинения, но мать убитого словам не поверила и настаивает на высшей мере — смертной казни.