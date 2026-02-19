США не выдали визы делегации Белоруссии на заседание Совета мира в Вашингтоне

Соединённые Штаты не выдали въездные визы белорусской делегации для участия в заседании Совета мира в Вашингтоне, куда официально был приглашён президент республики Александр Лукашенко. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе МИД Белоруссии.

В дипведомстве подчеркнули, что Минск оперативно и в полном соответствии с требованиями проинформировал организаторов о том, что страну на мероприятии представит министр иностранных дел Максим Рыженков.

«Однако, несмотря на выполнение всех требуемых процедур с нашей стороны, визы нашей делегации выданы не были», — констатировали в МИД.

Все необходимые уведомления были направлены протокольным службам США в установленном порядке, документы на визы поданы заблаговременно. Во внешнеполитическом ведомстве республики обратили внимание на абсурдность ситуации.

«В этой ситуации возникает закономерный вопрос: о каком мире и о какой последовательности может идти речь, если даже базовые формальности для нашего участия не были выполнены организаторами? А, ведь, изначально приглашение принять участие в заседании Совета мира от президента США [Дональда Трампа] было направлено главе белорусского государства. Дополнительные комментарии излишни», — резюмировали в МИД Белоруссии.

А ранее Life.ru писал, что Москва и Минск будут выступать в Совете мира, созданном Трампом, как единый кулак. Президент Лукашенко заявил, что позиции у сторон одинаковые, поэтому выработают общую линию. При этом белорусский лидер подчеркнул: работать будут максимально серьёзно, но без подхалимажа — лизоблюдством там и не пахнет, только суверенный подход.