Путин и Лукашенко обсудили подготовку Высшего Госсовета СГ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Они обсудили подготовку к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства. Встреча запланирована на следующей неделе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры обсудили ключевые вопросы подготовки к встрече в Москве. Путин и Лукашенко согласовали время заседания, его повестку и другие организационные детали.

Напомним, заседание Высшего Госсовета Союзного государства назначили на 25 февраля. Оно пройдёт в Москве. Участники планируют рассмотреть ключевые вопросы интеграционного взаимодействия между сторонами.