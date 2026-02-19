Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 18:56

Путин и Лукашенко обсудили подготовку Высшего Госсовета СГ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Они обсудили подготовку к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства. Встреча запланирована на следующей неделе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко обсудили вопросы подготовки предстоящего на следующей неделе в Москве заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии», указано в сообщении.

Лидеры обсудили ключевые вопросы подготовки к встрече в Москве. Путин и Лукашенко согласовали время заседания, его повестку и другие организационные детали.

Лукашенко назвал ООН никчёмной организацией, которая ничего не решает
Лукашенко назвал ООН никчёмной организацией, которая ничего не решает

Напомним, заседание Высшего Госсовета Союзного государства назначили на 25 февраля. Оно пройдёт в Москве. Участники планируют рассмотреть ключевые вопросы интеграционного взаимодействия между сторонами.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Путин
  • Александр Лукашенко
  • Россия
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar