Амурский тигр Амадей из Ленинградского зоопарка заболел

В Ленинградском зоопарке временно не показывают посетителям амурского тигра Амадея. Как сообщается в официальном Telegram-канале зоопарка, самочувствие хищника резко ухудшилось в последние дни, поэтому его сняли с экспозиции и перевели в специальный вольер, чтобы обеспечить покой.

«Сейчас нашего любимого старичка обследуют ветеринарные врачи, чтобы выяснить причины недомогания и подобрать поддерживающую терапию», — говорится в сообщении.

Сотрудники зоопарка отмечают, что Амадею скоро исполнится 17 лет — для амурского тигра это почтенный возраст, он считается старожилом. В последнее время здоровье всё чаще подводит хищника, однако работники делают всё возможное, чтобы их «кот» чувствовал себя хорошо. О сроках возвращения тигра в экспозицию пока не сообщается.

