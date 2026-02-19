Глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию Хиллари Клинтон в соцсети X. Он объяснил, почему бывший госсекретарь США вызывает неприязнь у многих людей.

«Почему никому не нравится Хиллари Клинтон? Она становится все более активной по мере приближения расплаты за мистификацию Russiagate [обвинения во вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году]», — написал Дмитриев в соцсети X.

Так он отреагировал на пост Клинтон о её статье «Права женщин — демократические права», вышедшей во вторник.

Дмитриев добавил, что политик пытается заручиться поддержкой общественности. При этом она отключает комментарии под своими публикациями. Это мешает пользователям выражать собственное мнение.

Ранее Дмитриев заявлял, что Хиллари Клинтон сознательно использует украинскую тему, чтобы отвлечь внимание от личных проблем. Среди них фигурируют обвинения во вмешательстве России в выборы. Поводом для его заявления стал отчёт главы Национальной разведки США Тулси Габбард. Документ указывает — разведсообщество якобы скорректировало данные, чтобы обосновать версию о российском следе в избирательном процессе и оказать давление на нового президента.