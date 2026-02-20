В Калуге скончался известный учёный-космист Владимир Лыткин

В Калуге на 66-м году жизни скончался известный учёный-космист, доктор философских наук Владимир Лыткин. Об этом сообщило министерство образования Калужской области.

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского с прискорбием сообщает, что 19 февраля 2026 года на 67 году жизни скончался наш коллега доктор философских наук, заведующий кафедрой философии, культурологии и социологии Лыткин Владимир Владимирович», — говорится в сообщении.

Всю свою жизнь Лыткин посвятил изучению наследия Константина Циолковского. Он был членом комиссии по разработке научного наследия Циолковского при президиуме РАН и бессменным организатором международных научных чтений памяти великого учёного. Лыткин опубликовал более 100 научных работ.

Отпевание и прощание пройдут 21 февраля в 12:00 в Церкви Космы и Дамиана на улице Суворова, 177/16.

Ранее в возрасте 90 лет ушёл из жизни выдающийся французский композитор и мультиинструменталист Мишель Порталь, чьё творчество оставило заметный след в современном джазе. Он скончался 12 февраля в Париже.