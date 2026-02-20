Минтруд увеличил пособие по беременности для студенток до прожиточного минимума

Минтруд увеличил размер пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения. Об этом на заседании Совета Евразийского женского форума сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

«Для поддержки женщин, которые обучаются по очной форме обучения, увеличили по поручению президента размер пособия по беременности и родам. Теперь за базовую величину для расчёта принимается не стипендия, а прожиточный минимум в регионе. В результате размер пособия в среднем по стране превышает 90 тысяч рублей», — сказала она.

Изменения вступили в силу с 1 сентября 2025 года. По словам замминистра, в прошлом году почти пять тысяч студенток уже получили выплаты по увеличенной ставке.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Госдуме вновь вернулись к идее федеральных выплат супругам-долгожителям. Глава комитета по труду Ярослав Нилов сообщил, что законопроект дорабатывается — предлагается начать с пар, проживших вместе 50 лет и более. Прежде инициативу отклонили, но теперь хотят сделать её реалистичной для бюджета. Региональные выплаты (как в Москве и Петербурге) предлагается сохранить.