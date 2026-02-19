Чехи пожаловались, что чувствуют себя как на Украине из-за мигрантов

Граждане Чехии выражают недовольство из-за большого количества украинской речи вокруг. Об этом заявил лидер движения «Свобода и прямая демократия» Томио Окамура.

«Граждане недовольны. Я читал статистику, что в Праге уже каждый третий человек — это иностранец. Много граждан пишут мне, что в торговых центрах или других частях Праги уже как на Украине», — сказал Окамура в интервью порталу Idnes.

Спикер парламента добавил, что люди массово жалуются на ситуацию. По его словам, гражданин Чехии должен чувствовать себя в своей стране как дома. Окамура считает, что привлечение дешёвой рабочей силы с Украины снижает уровень заработных плат в Чехии.

Политик сообщил о подготовке закона, который существенно ужесточит режим временной защиты для украинцев. Инициативу согласовали на коалиционном совете. Также планируют ужесточить общие требования к пребыванию иностранцев в Чехии. В частности, могут ввести возможность выдворения за серьёзные преступления.

Ранее польский депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник раскритиковала миграционную политику в отношении украинцев. Она назвала их массовый переезд в Польшу «ужасной новостью» и потребовала срочных ограничений. Также депутат призвала депортировать украинцев призывного возраста.