Звезда сериала «Открытый брак» поделилась архивным снимком с супругом

Актриса Марина Александрова поделилась с подписчиками личным архивным снимком. В День всех влюблённых она опубликовала фото, на котором запечатлена вместе с мужем, режиссёром Андреем Болтенко.

Марина Александрова с супругом Андреем Болтенко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mar_alexandrova

«Эксклюзив. Фотоальбом для внуков», — подписана снимок звезда сериала «Открытый брак».

Поклонники высоко оценили редкий кадр. Они отметили красоту и гармоничность пары, а также пожелали им вечной любви.

Ранее похудевшая на 22 кг актриса Светлана Пермякова, известная по роли Любы в сериале «Интерны», в день своего 54-летия поделилась с поклонниками новыми фотографиями. На снимках актриса предстала без макияжа.