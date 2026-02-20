Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 23:26

Звезда сериала «Открытый брак» поделилась архивным снимком с супругом

Актриса Марина Александрова поделилась с подписчиками личным архивным снимком. В День всех влюблённых она опубликовала фото, на котором запечатлена вместе с мужем, режиссёром Андреем Болтенко.

Марина Александрова с супругом Андреем Болтенко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mar_alexandrova

Марина Александрова с супругом Андреем Болтенко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mar_alexandrova

«Эксклюзив. Фотоальбом для внуков», — подписана снимок звезда сериала «Открытый брак».

Поклонники высоко оценили редкий кадр. Они отметили красоту и гармоничность пары, а также пожелали им вечной любви.

Анна Семенович заявила, что к ней вернулась талия
Анна Семенович заявила, что к ней вернулась талия

Ранее похудевшая на 22 кг актриса Светлана Пермякова, известная по роли Любы в сериале «Интерны», в день своего 54-летия поделилась с поклонниками новыми фотографиями. На снимках актриса предстала без макияжа.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage

Марина Александрова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mar_alexandrova

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Марина Александрова
  • Шоубиз
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar