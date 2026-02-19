Один против всех: Маленькому Панчу пришлось спасаться от агрессивной макаки в объятиях плюшевой мамы

Трогательная и одновременно тревожная история развернулась в зоопарке Итикавы в Японии. Полугодовалого малыша по кличке Панч избила взрослая обезьяна в общем вольере. Она напала на него в тот момент, когда детёныш спокойно сидел и ел.

Панч спасся от нападения и убежал к плюшевой маме. Видео © Х / tate_gf

Макака схватила Панча и начала таскать по земле. Малыш сумел вырваться и сразу же побежал к своему единственному утешению – плюшевому орангутану, которого сотрудники зоопарка дали ему вместо матери. Обняв игрушку, Панч смог немного успокоиться.

История маленькой обезьяны давно тронула посетителей зоопарка. Родная мать отказалась от него вскоре после рождения, и детёныша выкармливали сотрудники. Тепло матери и чувство безопасности ему заменил мягкий орангутан, с которым он не расстаётся ни на минуту. Когда Панча перевели в общий вольер, он столкнулся с агрессией сородичей, но со временем некоторые обезьяны начали проявлять к нему заботу.

