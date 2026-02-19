Навроцкий подписал указ об отмене льгот для украинцев в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон об отмене положений о специальной помощи гражданам Украины. Об этом 19 февраля сообщил его пресс-секретарь Рафал Леськевич.

Документ прекращает действие льгот, действовавших с начала конфликта. Украинцы потеряют доступ к бесплатной медицине и преференциям при оплате жилья. Исключение сделают лишь для раненых военнослужащих ВСУ, проходящих лечение в Польше.

Для продления легального пребывания гражданам Украины предложат оформить вид на жительство сроком на три года. По данным МВД Польши, сейчас в стране проживает около миллиона украинцев со специальным статусом. Ранее власти уже сокращали перечень бесплатных услуг и отменяли соцвыплаты безработным.

Тем временем украинские беженцы в Германии всё чаще заявляют, что не планируют возвращаться на родину. Люди признаются, что опасаются низких пенсий и зарплат, на которые невозможно содержать семьи. Многие говорят прямо, что они не видят будущего для своих детей дома и готовы строить жизнь в Европе.